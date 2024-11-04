Журова: Бах явно не получает удовольствия от отстранения России. Он чувствует — это неправильные шаги

"Томас Бах и все его товарищи (по МОК) выполняют политический заказ и продолжают это делать. И я не думаю, что с большим удовольствием. Не то, что им все равно: они явно не получают удовольствия от всего того, что происходит. И у них, как мне кажется, есть чувство, что это неправильные шаги — все те решения, которые они принимают по отношению к России и которые потом озвучивают.
У международных спортивных федераций есть понимание, что вскоре после того, как закончится СВО и будут подписаны мирные соглашения, все в мире поменяется. Может быть, не во всех федерациях, в каких-то из них русофобские настроения еще будут продолжаться, и резко все не изменится. Но в целом, я думаю, ситуация достаточно быстро вернется обратно, в позитивном для нас ключе", — цитирует Журову РИА Новости.