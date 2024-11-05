«Это битва добра со злом». Как повлияют на спорт итоги президентских выборов в США

В целом же очевидно, что звездных сторонников из мира спорта Харрис получила исключительно благодаря своей принадлежности к демократической партии. «Ослов» традиционно мощно поддерживают в НБА — в лиге, которая считается одним из главных оплотов афроамериканцев. Многие темнокожие в Штатах искренне считают Трампа расистом и даже фашистом. С некоторыми баскетболистами Дональд конфликтовал публично, так что нет ничего удивительного в том, что на стороне его соперницы выступают и Леброн Джеймс, и Стефен Карри, и Мэджик Джонсон, и многие другие великие игроки. И делают они это не потому, что фанатеют от Харрис, а потому, что ненавидят Трампа.