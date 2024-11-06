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Дегтярёв сообщил о переговорах по возвращению юношеских сборных России на турниры

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв сообщил, что министерство спорта РФ ведёт активные переговоры, посвящённые вопросу возвращения юношеских сборных России на международные турниры.

Источник: Чемпионат.com

«Мы с рядом федераций по видам спорта ведём сейчас вопрос, что начинать возвращение в мировой спорт мы будем с наших кадетских и юношеских сборных, чтобы молодёжь получила доступ к международным соревнованиям», — приводит слова Дегтярёва, сказанные во время федерального просветительского марафона «Знание. Первые», ТАСС.

В 2022 году по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) большинство международных спортивных федераций отстранили российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать их к турнирам, но только в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.