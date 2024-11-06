«Полагаю, что нам с приходом Трампа ни к чему хорошему готовиться не нужно. И не случайно в этом смысле Камала Харрис была более предсказуема для российской политики. А по всему остальному надо по-прежнему заниматься собственной страной, и поменьше обращать внимание на то, что там у них, а заниматься тем, что у нас, в России.
С приходом Трампа возвращение нашего спорта будет откладываться. По-прежнему есть люди, пребывающие в розовых мечтах, особенно наши спортсмены-зимники, что что-то произойдет и мы куда-то там поедем. Ничего не произойдет! Будет только хуже! Если ты живешь с этой мыслью [вернуться на международные соревнования], то концентрируешься на внутренних турнирах, и тем радостнее будет в один прекрасный момент услышать, что наш спорт возвращается. Боюсь, что это произойдет не скоро. Но буду рад ошибиться», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.
«Ни к чему хорошему готовиться не нужно! Будет только хуже!» Губерниев — об избрании Трампа
Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на победу Дональда Трампа на выборах президента США. Подсчет голосов еще не завершился, но многие телеканалы уже объявили победу республиканца над демократом Камалой Харрис. Кроме того, Республиканская партия побеждает на выборах в Сенат, которые проходят параллельно с президентскими.
«Полагаю, что нам с приходом Трампа ни к чему хорошему готовиться не нужно. И не случайно в этом смысле Камала Харрис была более предсказуема для российской политики. А по всему остальному надо по-прежнему заниматься собственной страной, и поменьше обращать внимание на то, что там у них, а заниматься тем, что у нас, в России.