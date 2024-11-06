«Ни к чему хорошему готовиться не нужно! Будет только хуже!» Губерниев — об избрании Трампа

«Полагаю, что нам с приходом Трампа ни к чему хорошему готовиться не нужно. И не случайно в этом смысле Камала Харрис была более предсказуема для российской политики. А по всему остальному надо по-прежнему заниматься собственной страной, и поменьше обращать внимание на то, что там у них, а заниматься тем, что у нас, в России.



С приходом Трампа возвращение нашего спорта будет откладываться. По-прежнему есть люди, пребывающие в розовых мечтах, особенно наши спортсмены-зимники, что что-то произойдет и мы куда-то там поедем. Ничего не произойдет! Будет только хуже! Если ты живешь с этой мыслью [вернуться на международные соревнования], то концентрируешься на внутренних турнирах, и тем радостнее будет в один прекрасный момент услышать, что наш спорт возвращается. Боюсь, что это произойдет не скоро. Но буду рад ошибиться», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.