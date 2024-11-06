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Васильев — о снятии санкций с российского спорта: «Шепнет Трамп нужные указания — и Бах побежит их выполнять»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказал мнение о том, может ли победа Дональда Трампа на выборах президента США привести к снятию санкций с российского спорта.

Источник: Getty Images

"Выборы президента США и санкции против российского спорта — зависящие друг от друга вещи. При предыдущем руководстве шансы на снятие ограничений с наших спортсменов были минимальными. МОК и Томас Бах все время смотрят в сторону Штатов и выполняют их приказы. Они в общем-то показали, какой линии будут придерживаться.

Сейчас же появляется — только появляется — шанс на изменения. Сложно говорить об аннулировании санкций, но хотя бы какая-то альтернатива. Трамп же обещал, что закончит войны за один день, а тогда наступит время переговоров. Там будут обсуждать все темы, включая спорт.

Гипотетически: шепнет он нужные указания — и Бах побежит их выполнять. Другое дело, что Трамп свои обещания еще должен выполнить, а это происходит не всегда. Предвыборная риторика не гарантирует реализацию«, — приводит слова Васильева “ВсеПроСпорт”.