Васильев — о снятии санкций с российского спорта: «Шепнет Трамп нужные указания — и Бах побежит их выполнять»

Сейчас же появляется — только появляется — шанс на изменения. Сложно говорить об аннулировании санкций, но хотя бы какая-то альтернатива. Трамп же обещал, что закончит войны за один день, а тогда наступит время переговоров. Там будут обсуждать все темы, включая спорт.