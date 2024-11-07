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Дегтярев выдвинется на пост главы ОКР и представит программу его развития

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев подтвердил намерение выдвинуть свою кандидатуру на должность президента Олимпийского комитета России (ОКР).

Источник: Спорт РИА Новости

Выборы пройдут 13 декабря.

«Планирую выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Олимпийского комитета России и представлю программу развития ОКР 13 декабря на Олимпийском собрании. Президент России Владимир Владимирович Путин дал свое разрешение на участие в выборах. Для меня это большая честь и огромная ответственность. В свете решений, принятых сегодня на заседании исполкома ОКР, хочу поблагодарить уходящего президента ОКР четырехкратного олимпийского чемпиона Станислава Позднякова за его работу. Он руководил комитетом в очень сложные времена», — приводит заявление министра пресс-служба ведомства.

Ранее Поздняков заявил об уходе с занимаемого поста. Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев предложил выдвинуть кандидатуру Дегтярева на пост главы ОКР. Министр спорта заявил о готовности баллотироваться, предложение поддержал президент страны Владимир Путин. Дегтярев говорил, что считает необходимым.