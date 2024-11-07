Дегтярев выдвинется на пост главы ОКР и представит программу его развития

«Планирую выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Олимпийского комитета России и представлю программу развития ОКР 13 декабря на Олимпийском собрании. Президент России Владимир Владимирович Путин дал свое разрешение на участие в выборах. Для меня это большая честь и огромная ответственность. В свете решений, принятых сегодня на заседании исполкома ОКР, хочу поблагодарить уходящего президента ОКР четырехкратного олимпийского чемпиона Станислава Позднякова за его работу. Он руководил комитетом в очень сложные времена», — приводит заявление министра пресс-служба ведомства.