Поздняков о завершении работы в ОКР: «Горжусь результатами, которых удалось достичь»

«Завершаю свою работу на посту Президента Олимпийского комитета России. Это были увлекательные, насыщенные на самые разные события годы. Горжусь теми результатами, которых удалось достичь общими усилиями совместно с Исполкомом ОКР, сотрудниками аппарата нашей организации при поддержке Министерства спорта и общероссийских спортивных федераций», — написал Поздняков в Telegram-канале.
15 октября Станислав Поздняков подал в отставку с поста президента ОКР. Специалист занимал пост главы ОКР с мая 2018 года. В декабре 2022 года его избрали на новый четырехлетний цикл.