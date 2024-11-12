Поздняков о завершении работы в ОКР: «Горжусь результатами, которых удалось достичь»

«Завершаю свою работу на посту Президента Олимпийского комитета России. Это были увлекательные, насыщенные на самые разные события годы. Горжусь теми результатами, которых удалось достичь общими усилиями совместно с Исполкомом ОКР, сотрудниками аппарата нашей организации при поддержке Министерства спорта и общероссийских спортивных федераций», — написал Поздняков в Telegram-канале.