Заварзина: «Не будем притворяться, что Олимпиада — это про справедливость. Почему к Израилю не было вопросов?»

Но не все в равных условиях в плане пиара и бенефитов. У кого-то больше шансов на этой вечеринке сделать красивую конфетку и получить кусок посерьезнее. Это не элитизм в чистом виде, но и не совсем честная и одинаковая для всех история, — приводит слова Заварзиной «Спортс».