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Заварзина: «Не будем притворяться, что Олимпиада — это про справедливость. Почему к Израилю не было вопросов?»

Бронзовый призер Олимпиады-2014 и чемпионка мира-2011 в сноуборде россиянка Алена Заварзина высказалась о ситуации с российскими спортсменами в Париже-2024 и о ценностях, которые несут Игры.

Источник: РИА "Новости"

— Следила за эпопеей с нашими спортсменами, против участия которых выступал даже ОКР?

— Это было мрачно. Обидно и больно за ребят. Мне жалко, что целое поколение будет по-спортивному ущербным — без международных стартов.

И я сейчас накину на вентилятор, но почему к Израилю-то никаких вопрос по участию в Олимпиаде не было? Давайте уже не будем притворяться, что Олимпийские игры — это про справедливость или «быстрее, выше, сильнее».

— А про что они?

— Спорт-интертеймент. Это развлечение, это национализм, это sport-washing — двигатель экономики и имиджа страны, это в частных случаях социальный лифт, это большие пиар-компании американских спортсменов-суперзвезд типа Симоны Байлз.

Есть очень много красивых историй. И ее в том числе, она заслуживает уважения.

Но не все в равных условиях в плане пиара и бенефитов. У кого-то больше шансов на этой вечеринке сделать красивую конфетку и получить кусок посерьезнее. Это не элитизм в чистом виде, но и не совсем честная и одинаковая для всех история, — приводит слова Заварзиной «Спортс».