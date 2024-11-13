Заварзина: «Не будем притворяться, что Олимпиада — это про справедливость. Почему к Израилю не было вопросов?»

— Следила за эпопеей с нашими спортсменами, против участия которых выступал даже ОКР?
— Это было мрачно. Обидно и больно за ребят. Мне жалко, что целое поколение будет по-спортивному ущербным — без международных стартов.
И я сейчас накину на вентилятор, но почему к Израилю-то никаких вопрос по участию в Олимпиаде не было? Давайте уже не будем притворяться, что Олимпийские игры — это про справедливость или «быстрее, выше, сильнее».
— А про что они?
— Спорт-интертеймент. Это развлечение, это национализм, это sport-washing — двигатель экономики и имиджа страны, это в частных случаях социальный лифт, это большие пиар-компании американских спортсменов-суперзвезд типа Симоны Байлз.
Есть очень много красивых историй. И ее в том числе, она заслуживает уважения.
Но не все в равных условиях в плане пиара и бенефитов. У кого-то больше шансов на этой вечеринке сделать красивую конфетку и получить кусок посерьезнее. Это не элитизм в чистом виде, но и не совсем честная и одинаковая для всех история, — приводит слова Заварзиной «Спортс».