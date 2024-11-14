Санкович: Минск намерен добиться допуска спортсменов на зимнюю Олимпиаду

«Мы приложим все усилия, чтобы наши спортсмены в 2026 году в Италии были представлены. Позитива пока не так много. От международных спортивных федераций по зимним видам спорта решения о допуске нет, однако надежда на здравое и рациональное решение этого вопроса есть», — отметила Санкович.