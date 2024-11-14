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Санкович: Минск намерен добиться допуска спортсменов на зимнюю Олимпиаду

МИНСК, 14 ноя — РИА Новости. Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии Ксения Санкович заявила, что участие белорусских спортсменов в зимних Олимпийских Играх-2026 является приоритетной задачей для комитета.

Источник: Спорт РИА Новости

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Участие в предстоящих зимних Олимпийских играх 2026 года — приоритетная задача для НОК Беларуси», — сказала она во время пленарного заседания Международного научного конгресса «Ценности, традиции и новации современного спорта». Слова генсека приводит Telegram-канал НОК.

«Мы приложим все усилия, чтобы наши спортсмены в 2026 году в Италии были представлены. Позитива пока не так много. От международных спортивных федераций по зимним видам спорта решения о допуске нет, однако надежда на здравое и рациональное решение этого вопроса есть», — отметила Санкович.

На Олимпиаду-2024 в Париже, которая проходила с 26 июля по 11 августа, Международный олимпийский комитет допустил 15 россиян и 16 белорусов. Они выступали в нейтральном статусе, без национальных флагов и гимнов, их награды не отображались в медальной таблице соревнований.