Санкович: Минск намерен добиться допуска спортсменов на зимнюю Олимпиаду

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.
«Участие в предстоящих зимних Олимпийских играх 2026 года — приоритетная задача для НОК Беларуси», — сказала она во время пленарного заседания Международного научного конгресса «Ценности, традиции и новации современного спорта». Слова генсека приводит Telegram-канал НОК.
«Мы приложим все усилия, чтобы наши спортсмены в 2026 году в Италии были представлены. Позитива пока не так много. От международных спортивных федераций по зимним видам спорта решения о допуске нет, однако надежда на здравое и рациональное решение этого вопроса есть», — отметила Санкович.
На Олимпиаду-2024 в Париже, которая проходила с 26 июля по 11 августа, Международный олимпийский комитет допустил 15 россиян и 16 белорусов. Они выступали в нейтральном статусе, без национальных флагов и гимнов, их награды не отображались в медальной таблице соревнований.