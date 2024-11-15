РУСАДА объявило о внедрении метода сбора проб в виде сухих пятен крови

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило на своем официальном сайте о внедрении нового метода сбора проб — в виде сухих пятен крови.
Как отмечается в релизе, данный метод уже зарекомендовал себя в антидопинге, он позволяет быстро и просто отобрать кровь для целей допинг-контроля. В ноябре 2024 года РУСАДА уже взяло 10 проб крови методом сухих пятен, до конца года планируется собрать еще несколько десятков таких проб.
«В отличие от классического отбора проб крови из вены, при этом методе небольшой объем капиллярной крови отбирают из пальца или предплечья, наносят на специальную абсорбирующую карточку, высушивают и упаковывают для транспортировки. Технология хорошо известна и широко применяется в медицине с 1960-х годов для диагностики различных заболеваний, например, наследственных заболеваний у новорожденных», — говорится в сообщении.
«Пробы в виде сухих пятен крови не требуют специальных условий для транспортировки, что делает этот метод существенно более практичным и простым в использовании в отличие от обычного отбора проб крови из вены. Процедура допинг-контроля с отбором сухих пятен крови аналогична процедуре для отбора венозной крови и включает выбор комплекта для отбора проб, подготовку к отбору пробы, сдачу пробы и помещение пробы в набор для транспортировки», — отмечается в релизе.