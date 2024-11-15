РУСАДА объявило о внедрении метода сбора проб в виде сухих пятен крови

«Пробы в виде сухих пятен крови не требуют специальных условий для транспортировки, что делает этот метод существенно более практичным и простым в использовании в отличие от обычного отбора проб крови из вены. Процедура допинг-контроля с отбором сухих пятен крови аналогична процедуре для отбора венозной крови и включает выбор комплекта для отбора проб, подготовку к отбору пробы, сдачу пробы и помещение пробы в набор для транспортировки», — отмечается в релизе.