Свищев запросил позицию Минздрава по вопросу продажи пива на стадионах

Он отметил, что во многих европейских странах разрешена продажа пива на стадионах, и при этом где-то действуют механизмы ограничения. Например, по словам Свищева, в Бельгии футбольные клубы сами решают, хотят ли они, чтобы пиво продавалось во время матчей, и большинство как раз поддерживает продажу, а некоторые производители пива и вовсе спонсируют футбольные клубы.