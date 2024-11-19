Свищев запросил позицию Минздрава по вопросу продажи пива на стадионах

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Член комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев обратился в Минздрав с просьбой актуализировать позицию министерства по вопросу продажи слабоалкогольных напитков на стадионах.
«Недавно мы возобновили работу по возвращению пива на стадионы. Обговаривали этот вопрос с Минспортом РФ. Против возвращения слабоалкогольных напитков на стадионы выступал только Минздрав. По их мнению, продажа пива повысит алкоголизацию населения страны. На днях мы написали письмо в министерство с просьбой актуализировать их позицию. Надеюсь, что они поменяют свою точку зрения», — сообщил РИА Новости Свищев.
Он отметил, что во многих европейских странах разрешена продажа пива на стадионах, и при этом где-то действуют механизмы ограничения. Например, по словам Свищева, в Бельгии футбольные клубы сами решают, хотят ли они, чтобы пиво продавалось во время матчей, и большинство как раз поддерживает продажу, а некоторые производители пива и вовсе спонсируют футбольные клубы.
«Сейчас в нашей стране построены современные арены, отвечающие всем мерам безопасности. Уверен, что с продажей пива на стадионах не должно возникнуть никаких проблем», — подчеркнул парламентарий.
Свищев добавил, что такой законопроект позволит привлечь в спортивную отрасль от 1,5 до 1,7 миллиарда рублей ежегодно, при этом не менее 20% средств, полученных от продажи пива, будет направлено на развитие детско-юношеского спорта. По мнению депутата Госдумы, сейчас непростые времена, поэтому спорту надо искать альтернативные источники доходов и «продажа пива как раз одно из них».