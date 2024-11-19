ОКР выделил свыше 59 миллионов рублей 248 участникам ОИ

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Материальную поддержку от Олимпийского комитета России (ОКР) получили 248 спортсменов-участников Олимпийских игр, которые не смогли выступить на отборочных турнирах и других международных соревнованиях, следует из отчета, опубликованного на официальном сайте организации.
«Материальную поддержку ОКР на общую сумму свыше 59 млн рублей получили 248 спортсменов-участников Олимпиад, которые не имели возможности выступать на олимпийских отборочных и иных международных соревнованиях. Выплаты спортсменам, представляющим зимние виды спорта, начнутся в декабре 2025 года», — говорится в отчете ОКР за период с 1 ноября 2023 по 1 ноября 2024 года.