ОКР выделил свыше 59 миллионов рублей 248 участникам ОИ

«Материальную поддержку ОКР на общую сумму свыше 59 млн рублей получили 248 спортсменов-участников Олимпиад, которые не имели возможности выступать на олимпийских отборочных и иных международных соревнованиях. Выплаты спортсменам, представляющим зимние виды спорта, начнутся в декабре 2025 года», — говорится в отчете ОКР за период с 1 ноября 2023 по 1 ноября 2024 года.