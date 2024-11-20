В США обвинили РУСАДА в искусственном раздувании статистики тестирований

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) искусственно раздувает статистику тестирования за счет проведения массовых мероприятий, например, в парусном спорте.
Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) с разочарованием указало USADA на то, что в 2023 году в такой большой стране, как США, было собрано 7773 пробы у 3011 спортсменов. Это меньше, чем собрали Германия, Франция, Китай, Россия, Италия и Великобритания по отдельности.
«Возможно, вы не знаете, что Россия была известна тем, что проводила массовые мероприятия — такие, как соревнования по парусному спорту, — для забора большого количества тестов, для того, чтобы раздуть статистику тестирования», — говорится в письме Тайгарта, размещенном на сайте USADA.
По статистике за 2023 год, размещенной на официальном сайте РУСАДА, в России было проведено 10563 тестирований, из них 50 в парусном спорте.
В январе 2019 года WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской антидопинговой лаборатории. Позже Россию обвинили в манипулировании данными базы и отстранили российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. После получения уведомления от РУСАДА о несогласии с решением WADA обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS). CAS 17 декабря 2020 года смягчил санкции WADA и сократил отстранение до двух лет. Действие санкций завершилось в декабре 2022 года. Президент WADA Витольд Банька заявил, что РУСАДА не будет автоматически восстановлено в статусе соответствия кодексу WADA, поскольку РУСАДА не соответствует кодексу организации, в том числе из-за того, что Всемирный антидопинговый кодекс не полностью интегрирован в российские законы.