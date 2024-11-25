Всемирное антидопинговое агентство подало иск в суд на USADA за клевету

Иск направлен в швейцарский суд. Отмечается, что поводом стали заявления американской стороны в адрес действий WADA по делу о китайских пловцах, проваливших допинг-тесты.
20 апреля газета The New York Times сообщила, что пробы 23 китайских пловцов, принимавших участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, дали положительный результат на триметазидин. Позднее WADA заявило, что не наказало спортсменов перед Олимпиадой в Токио, так как не смогло опровергнуть информацию о непреднамеренности попадания запрещенного вещества. Глава USADA Трэвис Тайгарт обвинил Всемирное антидопинговое агентство и Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) в намеренном сокрытии положительных результатов допинг-тестов, а Конгресс США потребовал от WADA документы по делу китайских пловцов. Независимый прокурор не нашел ошибок в действиях WADA.
В CHINADA считают, что USADA проявляет типичные «двойные стандарты» в инцидентах с допингом, обвиняя иностранных и изо всех сил обеляя американских спортсменов. Более того, американское антидопинговое агентство «одержимо идеей трансграничной юрисдикции, требуя санкций против других стран и пытаясь скрыть серьезные недостатки в своей собственной антидопинговой работе». Китайская сторона призвала США прекратить «политизировать антидопинговую кампанию» и допинговую проблему в целом.
17 июля почетный президент WADA и член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд заявил, что USADA может лишиться статуса соответствия WADA. Причиной введения санкций может стать принятый в 2020 году «акт Родченкова», который используется США для расследования положительных результатов допинг-тестов 23 китайских пловцов. «Акт Родченкова» распространяется на все соревнования, проводимые в соответствии с правилами организации, и предусматривает возможность преследования со стороны США любого человека в мире, если он вовлечен в допинговый сговор на соревнованиях с американским участием. В случае лишения статуса соответствия у США могут отобрать право на проведение летней Олимпиады в 2028 году в Лос-Анджелесе и зимней Олимпиады 2034 года в Солт-Лейк-Сити. В августе комитет по соответствию WADA начал проверку USADA.