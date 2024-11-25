Всемирное антидопинговое агентство подало иск в суд на USADA за клевету

17 июля почетный президент WADA и член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд заявил, что USADA может лишиться статуса соответствия WADA. Причиной введения санкций может стать принятый в 2020 году «акт Родченкова», который используется США для расследования положительных результатов допинг-тестов 23 китайских пловцов. «Акт Родченкова» распространяется на все соревнования, проводимые в соответствии с правилами организации, и предусматривает возможность преследования со стороны США любого человека в мире, если он вовлечен в допинговый сговор на соревнованиях с американским участием. В случае лишения статуса соответствия у США могут отобрать право на проведение летней Олимпиады в 2028 году в Лос-Анджелесе и зимней Олимпиады 2034 года в Солт-Лейк-Сити. В августе комитет по соответствию WADA начал проверку USADA.