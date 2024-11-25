Президента Узбекистана избрали председателем НОК страны

По данным Асадова, в понедельник в Ташкенте состоялась генеральная ассамблея НОК Узбекистана.
«На совещании рассмотрен организационный вопрос. На должность председателя Национального олимпийского комитета выдвинута и единогласно избрана кандидатура президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева», — написал Асадов в своем Telegram-канале.
Как сообщает пресс-служба НОК на сайте организации, кандидатуру Мирзиёева выдвинул премьер-министр страны Абдулла Арипов, «учитывая необходимость всесторонней тщательной подготовки к летним Олимпийским играм в Лос-Анджелесе-2028, просьбу многотысячной олимпийской семьи нашей страны, спортсменов и тренеров».
Предыдущий председатель НОК Узбекистана Рустам Шаабдурахманов покинул этот пост по собственному желанию в 2022 году, работу НОК до настоящего времени координировал министр спорта республики Адхам Икрамов.