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Президента Узбекистана избрали председателем НОК страны

ТАШКЕНТ, 25 ноя — РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев избран председателем Национального олимпийского комитета (НОК) страны, сообщил пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов.

Источник: РИА "Новости"

По данным Асадова, в понедельник в Ташкенте состоялась генеральная ассамблея НОК Узбекистана.

«На совещании рассмотрен организационный вопрос. На должность председателя Национального олимпийского комитета выдвинута и единогласно избрана кандидатура президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева», — написал Асадов в своем Telegram-канале.

Как сообщает пресс-служба НОК на сайте организации, кандидатуру Мирзиёева выдвинул премьер-министр страны Абдулла Арипов, «учитывая необходимость всесторонней тщательной подготовки к летним Олимпийским играм в Лос-Анджелесе-2028, просьбу многотысячной олимпийской семьи нашей страны, спортсменов и тренеров».

Предыдущий председатель НОК Узбекистана Рустам Шаабдурахманов покинул этот пост по собственному желанию в 2022 году, работу НОК до настоящего времени координировал министр спорта республики Адхам Икрамов.