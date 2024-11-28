Дегтярев заявил, что осуждает российских спортсменов, выступающих под флагом другой страны

«Я могу повторить свою позицию по нейтральным спортсменам — мы их не осуждаем, потому что нужно быть профессиональным атлетом, добиться высших результатов, чтобы иметь право говорить об этом, — подчеркнул Дегтярев. — Я не сторонник радикальных позиций, и всем, кто пытается рассуждать на эту тему, говорю “хватит”. Ребята являются гражданами России, они от флага и гимна не отказывались, их его лишили. Возвращение атрибутов при победе наших спортсменов — это наша задача, но она больше юридическая и политическая».