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Дегтярев заявил, что осуждает российских спортсменов, выступающих под флагом другой страны

По словам министра спорта РФ, к тем, кто выступает под другим флагом, есть вопросы в обществе.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев осуждает российских спортсменов, которые согласились сменить спортивное гражданство и выступать под флагом другой страны в условиях санкций. Об этом Дегтярев заявил в интервью в программе «Поздняков» на телеканале НТВ.

«Я могу повторить свою позицию по нейтральным спортсменам — мы их не осуждаем, потому что нужно быть профессиональным атлетом, добиться высших результатов, чтобы иметь право говорить об этом, — подчеркнул Дегтярев. — Я не сторонник радикальных позиций, и всем, кто пытается рассуждать на эту тему, говорю “хватит”. Ребята являются гражданами России, они от флага и гимна не отказывались, их его лишили. Возвращение атрибутов при победе наших спортсменов — это наша задача, но она больше юридическая и политическая».

«Тех, кто сменил гражданство, осуждаю. К тем, кто выступает под другим флагом, есть вопросы в обществе», — заключил министр спорта.

В конце марта 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать спортсменов из России к турнирам, но только в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. На Олимпиаде в Париже выступили только 15 российских спортсменов в нейтральном статусе.