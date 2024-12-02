«Отложить до особого распоряжения». Владимир Путин перенес Игры дружбы

«Думаю, все правильно, все логично. Вместо тог, чтобы тратить огромные деньги на проведение каких-то международных стартов, где, безусловно, для зимы все равно никто никакой конкуренции не сделает, лучше просто сфокусироваться на внутренних соревнованиях и на внутреннем спорте. Поэтому все логично. Президент, как всегда, прав», — сказала она РИА «Новости».