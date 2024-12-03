Отменить, нельзя позориться. История с Играми дружбы загнала Россию в ловушку

Ситуация была тупиковой. Если бы Игры провели, как было запланировано, в сентябре 2024 года, выхлоп от них едва ли был бы серьёзнее, чем от Игр БРИКС. Но на Игры БРИКС никто такую весомую ставку всё-таки не делал, и тот позор удалось из общественной повестки исключить. Игры дружбы после этого перенесли на год. Только вот что должно измениться в 2025-м, чтобы на российские соревнования вне системы МОК приехали звёздные иностранцы? Не решаются даже «дружественные» Бразилия, Китай и Турция, так что всё свелось бы к очередной матчевой встрече Россия — Беларусь. Выделять огромные бюджетные средства на подобное шоу и платить спортсменам призовые, равные победе на классической Олимпиаде, было бы просто нелепо. А теперь вот даже в плавании, где до последнего были против нейтрального статуса, готовятся к поездке на чемпионат мира на короткой воде с выполнением всех обязательств от World Aquatics.