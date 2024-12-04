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Исполком МОК предложил переизбрать Тарпищева в члены организации

Исполком МОК предложил переизбрать в члены организации президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева. Об этом сообщается на сайте МОК.

Источник: РИА "Новости"

Переизбрание пройдет в марте 2025 года на 144-й сессии МОК в Греции. Кроме россиянина, к переизбранию на новый 8-летний срок предложены еще 9 членов МОК, в том числе вице-президент организации Хуан Антонио Самаранч-младший.

Члены МОК будут переизбраны с учетом возрастного ценза на момент истечения срока полномочий — 80 лет для тех, кто был избран до декабря 1999 года, и 70 лет для тех, кто был избран после этой даты.

Тарпищев, которому на момент переизбрания исполнится 77 лет, является членом МОК с 1994 года.