В МОК обеспокоены из-за неполучения WADA взносов от некоторых стран

«Саммит с обеспокоенностью отметил невыполнение обязательств по финансированию WADA некоторыми правительствами. Выполнение этих обязательств отвечает жизненно важным интересам продолжения и согласования глобальной антидопинговой работы», — говорится в заявлении.
Ранее заместитель министра спорта России Андрей Федоров сообщил, что Минспорт на протяжении нескольких месяцев не может решить проблему, связанную со взносом в WADA. Россия не внесла взносы за текущий год на сумму 1 335 860 долларов. Также за РФ числится долг в 1 213 786 долларов за 2023 год. Ранее WADA сообщило, что контактировало с российской стороной по этому вопросу, но перевод средств затрудняют санкции.
В ноябре сообщалось, что WADA не получило взнос от США. Ожидалось, что в нынешнем году платеж будет произведен в те же сроки, однако доктор Рахул Гупта, директор управления национальной политики по контролю за наркотиками Белого дома, до сих пор не дал своего согласия на отправку денег. По его словам, США обязаны использовать все имеющие в распоряжении средства, чтобы добиться от WADA большей прозрачности и вернуть доверие спортсменов, прежде всего американских, которые считают, что их заставляли соревноваться с китайцами в неравных условиях. Стороны должны были урегулировать вопрос до 5 декабря.