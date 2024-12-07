В МОК обеспокоены из-за неполучения WADA взносов от некоторых стран

В ноябре сообщалось, что WADA не получило взнос от США. Ожидалось, что в нынешнем году платеж будет произведен в те же сроки, однако доктор Рахул Гупта, директор управления национальной политики по контролю за наркотиками Белого дома, до сих пор не дал своего согласия на отправку денег. По его словам, США обязаны использовать все имеющие в распоряжении средства, чтобы добиться от WADA большей прозрачности и вернуть доверие спортсменов, прежде всего американских, которые считают, что их заставляли соревноваться с китайцами в неравных условиях. Стороны должны были урегулировать вопрос до 5 декабря.