Министр спорта РФ: «Цель дискриминации наших спортсменов очевидна — заставить нас хлопнуть дверью»

«Сегодня наш спорт столкнулся с беспрецедентным давлением. Тысячи наших спортсменов подвергаются дискриминации. Цель этого очевидна: заставить нас хлопнуть дверью. Результат такого будет предсказуем — возвращение нашего спорта через десятилетие после изоляции или вообще никогда.



Чтобы избежать этого фатального сценария, важно избежать эмоций и сохранить возможность выступать атлетам. Они не отказались от гражданства. Нам надо прекратить агрессивную риторику в адрес международных организаций. Многие хотят возвращения России в олимпийское движение», — передает слова Дегтярева корреспондент Sport24 Борис Королев.