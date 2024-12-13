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Министр спорта РФ: «Цель дискриминации наших спортсменов очевидна — заставить нас хлопнуть дверью»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев прокомментировал вопрос участия российских спортсменов в международных соревнованиях на дискриминационных условиях.

Источник: РИА "Новости"

Во многих видах спорта россияне могут выступать на международных турнирах только в нейтральном статусе — без флага и гимна.

«Сегодня наш спорт столкнулся с беспрецедентным давлением. Тысячи наших спортсменов подвергаются дискриминации. Цель этого очевидна: заставить нас хлопнуть дверью. Результат такого будет предсказуем — возвращение нашего спорта через десятилетие после изоляции или вообще никогда.

Чтобы избежать этого фатального сценария, важно избежать эмоций и сохранить возможность выступать атлетам. Они не отказались от гражданства. Нам надо прекратить агрессивную риторику в адрес международных организаций. Многие хотят возвращения России в олимпийское движение», — передает слова Дегтярева корреспондент Sport24 Борис Королев.