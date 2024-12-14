Тарпищев заявил, что не переживает за будущее ОКР при Дегтяреве

«Уверен, что будет все нормально. У Михаила Владимировича огромный опыт, о чем я сказал и на совете у президента. Но здесь будет стоять вопрос времени, потому что мы потеряли представительство практически во всех международных федерациях. Было 68, осталось три. От момента, когда ты туда попадаешь, до момента, когда начинаешь что-либо решать, проходит пять-семь лет», — сказал Тарпищев.