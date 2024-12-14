Тарпищев заявил, что не переживает за будущее ОКР при Дегтяреве

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил РИА Новости, что не переживает за будущее Олимпийского комитета России (ОКР) под руководством нового президента Михаила Дегтярева.
Министр спорта РоссииДегтярев в пятницу был избран главой ОКР на олимпийском собрании, проходившем в Москве.
«Уверен, что будет все нормально. У Михаила Владимировича огромный опыт, о чем я сказал и на совете у президента. Но здесь будет стоять вопрос времени, потому что мы потеряли представительство практически во всех международных федерациях. Было 68, осталось три. От момента, когда ты туда попадаешь, до момента, когда начинаешь что-либо решать, проходит пять-семь лет», — сказал Тарпищев.
«В любом случае это будет главной задачей, потому что все решения идут из международных федераций. Даже МОК не рассматривает скандалы, если они не вышли из стен международных федераций. Если наших там нет и если к нам плохо относятся, что с нами там будут делать?» — добавил он.