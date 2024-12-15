Путин вручит госнаграды победителям и призерам Паралимпийских летних игр

XVII Паралимпийские летние игры прошли с 28 августа по 8 сентября 2024 года. По итогам игр российские спортсмены завоевали 64 медали (20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали), заняли восьмое общекомандное место в неофициальном медальном зачете по общему количеству медалей. Всего в играх участвовала 171 страна.