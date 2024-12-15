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Путин вручит госнаграды победителям и призерам Паралимпийских летних игр

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 16 декабря встретится с российскими спортсменами — победителями и призерами Паралимпийских летних игр, вручит им государственные награды, сообщает пресс-служба Кремля.

Источник: РИА "Новости"

«Шестнадцатого декабря с.г. Владимир Путин встретится с российскими спортсменами — победителями и призерами XVII Паралимпийских летних игр в Париже и вручит им государственные награды», — говорится в сообщении.

XVII Паралимпийские летние игры прошли с 28 августа по 8 сентября 2024 года. По итогам игр российские спортсмены завоевали 64 медали (20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали), заняли восьмое общекомандное место в неофициальном медальном зачете по общему количеству медалей. Всего в играх участвовала 171 страна.