Путин вручит госнаграды победителям и призерам Паралимпийских летних игр

«Шестнадцатого декабря с.г. Владимир Путин встретится с российскими спортсменами — победителями и призерами XVII Паралимпийских летних игр в Париже и вручит им государственные награды», — говорится в сообщении.
XVII Паралимпийские летние игры прошли с 28 августа по 8 сентября 2024 года. По итогам игр российские спортсмены завоевали 64 медали (20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали), заняли восьмое общекомандное место в неофициальном медальном зачете по общему количеству медалей. Всего в играх участвовала 171 страна.