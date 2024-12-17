Казахстан и МОК обсудили подготовку к Олимпиаде. Головкин сделал заявление

Подготовка к зимним Олимпийским играм-2026 в Милане и Кортине, летним Играм-2028 года в Лос-Анджелесе, первым в истории киберспортивным соревнованиям в рамках Олимпиады-2025 в Эр-Рияде и юношеским ОИ-2025 в Дакаре стала одной из главных тем встречи. В частности, были затронуты такие вопросы, как программа соревнований, транспортно-логическое обеспечение, а также культурные и образовательные мероприятия.