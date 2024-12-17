Казахстан и МОК обсудили подготовку к Олимпиаде. Головкин сделал заявление

Подготовка к зимним Олимпийским играм-2026 в Милане и Кортине, летним Играм-2028 года в Лос-Анджелесе, первым в истории киберспортивным соревнованиям в рамках Олимпиады-2025 в Эр-Рияде и юношеским ОИ-2025 в Дакаре стала одной из главных тем встречи. В частности, были затронуты такие вопросы, как программа соревнований, транспортно-логическое обеспечение, а также культурные и образовательные мероприятия.
Стороны подчеркнули важность совместной работы и обмена опытом для обеспечения высокого уровня организации мероприятий.
Директор по спорту МОК Кит МакКоннелл высоко оценил усилия Казахстана в укреплении международного сотрудничества. Также он отметил вклад Геннадия Головкина как председателя Олимпийской комиссии World Boxing в процесс сохранения бокса в программе Олимпиады.
В свою очередь, глава НОК Казахстана выразил готовность Казахстана к усилению взаимодействия с МОК.
«Подготовка к Олимпийским играм — это всегда комплексная и ответственная задача, и мы рады, что Казахстан ведет активный диалог с Международным Олимпийским комитетом. Мы рассматриваем этот визит представителей МОК как значимый шаг к укреплению двустороннего сотрудничества. Казахстан всегда открыт для диалога и совместной работы, направленной на развитие спорта и поддержку олимпийского движения», — подчеркнул Геннадий Головкин.
Участники встречи также рассмотрели перспективы реализации совместных проектов, направленных на поддержку спортсменов, развитие олимпийских видов спорта и популяризацию олимпийских ценностей.
Помимо переговоров, делегация МОК посетила ключевые спортивные объекты Астаны: Ледовый дворец «Барыс Арена», легкоатлетический комплекс Qazaqstan и Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. Международные гости отметили высокое качество инфраструктуры и её соответствие мировым стандартам.