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Токаев обсудил с Головкиным развитие казахстанского спорта

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял главу Национального Олимпийского комитета Геннадия Головкина и директора по спорту Международного Олимпийского комитета Кита МакКоннелла, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Источник: Reuters

На официальной встрече обсудили перспективы расширения сотрудничества между Национальным Олимпийским комитетом Казахстана и Международным Олимпийским комитетом в различных направлениях.

Президент подчеркнул важную роль МОК в продвижении олимпийских ценностей и поддержке спортсменов, а также выразил готовность Казахстана к укреплению международного партнерства и развитию отечественного спорта.

Директор МОК Кит МакКоннелл поблагодарил за теплый прием, высоко оценил вклад казахстанского спортивного сообщества в популяризацию Олимпийского движения и пожелал национальной сборной новых успехов на предстоящих турнирах.