Токаев обсудил с Головкиным развитие казахстанского спорта

На официальной встрече обсудили перспективы расширения сотрудничества между Национальным Олимпийским комитетом Казахстана и Международным Олимпийским комитетом в различных направлениях.
Президент подчеркнул важную роль МОК в продвижении олимпийских ценностей и поддержке спортсменов, а также выразил готовность Казахстана к укреплению международного партнерства и развитию отечественного спорта.
Директор МОК Кит МакКоннелл поблагодарил за теплый прием, высоко оценил вклад казахстанского спортивного сообщества в популяризацию Олимпийского движения и пожелал национальной сборной новых успехов на предстоящих турнирах.