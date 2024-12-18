Песков заявил, что РФ должна продолжать диалог с МОК

«По-прежнему сохраняются вопросы, по которым у нас диаметрально противоположные мнения. Но это не значит, что нужно прерывать диалог. И если можно вести диалог, чтобы обеспечить нашим спортсменам участие в соревнованиях, я убежден, это надо делать. И пример с плаванием это подтверждает», — отметил Песков.