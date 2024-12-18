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Песков заявил, что РФ должна продолжать диалог с МОК

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Россия должна продолжать контакты с международными спортивными организациями и добиваться участия своих спортсменов в соревнованиях. Такое мнение высказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-24».

Источник: РИА "Новости"

Речь об этом зашла в контексте состоявшегося в Будапеште чемпионата мира по плаванию. Российская сборная впервые за несколько лет приняла участие в таких состязаниях.

«По-прежнему сохраняются вопросы, по которым у нас диаметрально противоположные мнения. Но это не значит, что нужно прерывать диалог. И если можно вести диалог, чтобы обеспечить нашим спортсменам участие в соревнованиях, я убежден, это надо делать. И пример с плаванием это подтверждает», — отметил Песков.

По его мнению, пока рано делать выводы о том, становится ли мировой спорт менее политизированным. «Проявления политизации международного спорта по-прежнему имеют место. Но мы все радуемся [допуску российских пловцов и их успехам]. Наверное, это результат того, что наши обновленные [спортивные] федерации стали активно работать со своими визави в МОК, с международными федерациями», — полагает представитель Кремля.