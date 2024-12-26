«Я сказала совсем другое». Винер — о нашумевших словах про «команду бомжей»

— Вообще то, что я высказала, немного было перефразировано. Я никогда не говорила слово «бомж». Это неправда. Я просто повторила то, что сказала мэр города Парижа. Она сказала, что они должны выступать как люди без родины, как люди-беженцы. А уже перефразировали наши прекрасные журналисты на слово бомжи. А я сказала совсем другое. Это тоже очень неприятно, когда такое высказывание [мэра Парижа] говорит человек, отвечающий за Олимпийские игры. И это неприемлемо, конечно, для такой великой страны, как Россия, — сказал Винер в интервью ютуб-каналу «Респиратор Бабушкина».