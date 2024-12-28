«Наш главный тренер»: Дегтярев назвал Путина спортсменом года

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин является главным спортсменом года, потому что никто другой не прилагает столько сил для развития и популяризации этой сферы в стране, заявил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
«Владимир Владимирович Путин — спортсмен года в России, он наш главный тренер. Потому что столько, сколько он сделал для спорта, никто не сделал. И не сделает, я уверен. Поэтому, конечно, я болею за всех наших спортсменов и радуюсь их победам. И буду делать все, чтобы как можно больше наших атлетов побеждали и служили путеводной звездой для миллионов мальчишек и девчонок в нашей стране», — сказал Дегтярев в эфире телеканала «Россия 24».
Международный олимпийский комитет (МОК) допустил к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже 15 россиян. Спортсмены выступали в нейтральном статусе. В декабре российские пловцы на чемпионате мира на короткой воде в Венгрии завоевали шесть золотых и четыре серебряные награды, заняв второе место в неофициальном медальном зачете.