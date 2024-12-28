«Наш главный тренер»: Дегтярев назвал Путина спортсменом года

«Владимир Владимирович Путин — спортсмен года в России, он наш главный тренер. Потому что столько, сколько он сделал для спорта, никто не сделал. И не сделает, я уверен. Поэтому, конечно, я болею за всех наших спортсменов и радуюсь их победам. И буду делать все, чтобы как можно больше наших атлетов побеждали и служили путеводной звездой для миллионов мальчишек и девчонок в нашей стране», — сказал Дегтярев в эфире телеканала «Россия 24».