Путин учредил президентскую стипендию для чемпионов Олимпийских игр

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин учредил президентскую стипендию для россиян, имеющих высокие спортивные результаты, в том числе для чемпионов и призеров Олимпийских игр, ее размер составит до 60 тысяч рублей.
«В целях обеспечения социальной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих высокие спортивные результаты или способствовавших их достижению, постановляю: учредить стипендию президента Российской Федерации гражданам Российской Федерации, имеющим высокие спортивные результаты или способствовавшим их достижению», — сказано в тексте президентского указа.
Стипендии будут выплачиваться чемпионам Олимпийских игр, медалистам официальных соревнований, их тренерам и специалистам спортивных сборных команд РФ, а также медалистам Паралимпийских игр, Всемирных игр глухих, Сурдлимпийских игр.
В соответствии с утвержденным перечнем, выплаты составят от 25 до 60 тысяч рублей.