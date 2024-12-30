Путин учредил президентскую стипендию для чемпионов Олимпийских игр

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин учредил президентскую стипендию для россиян, имеющих высокие спортивные результаты, в том числе для чемпионов и призеров Олимпийских игр, ее размер составит до 60 тысяч рублей.