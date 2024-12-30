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Путин учредил президентскую стипендию для чемпионов Олимпийских игр

Путин учредил стипендию президента для россиян с высокими результатами в спорте.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин учредил президентскую стипендию для россиян, имеющих высокие спортивные результаты, в том числе для чемпионов и призеров Олимпийских игр, ее размер составит до 60 тысяч рублей.

«В целях обеспечения социальной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих высокие спортивные результаты или способствовавших их достижению, постановляю: учредить стипендию президента Российской Федерации гражданам Российской Федерации, имеющим высокие спортивные результаты или способствовавшим их достижению», — сказано в тексте президентского указа.

Стипендии будут выплачиваться чемпионам Олимпийских игр, медалистам официальных соревнований, их тренерам и специалистам спортивных сборных команд РФ, а также медалистам Паралимпийских игр, Всемирных игр глухих, Сурдлимпийских игр.

В соответствии с утвержденным перечнем, выплаты составят от 25 до 60 тысяч рублей.