Монсон считает, что новое руководство МОК должно будет снять все санкции с россиян

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Новое руководство Международного олимпийского комитета (МОК) должно повернуться лицом к России и допустить к соревнованиям российских спортсменов. Такое мнение ТАСС высказал боец и депутат Джефф Монсон.
«Новое руководство МОК должно будет повернуться лицом к России, — сказал Монсон. — Подход нынешнего руководства организации чрезмерно политизирован, нелогичен и губителен для спорта. Убежден, что новый президент МОК должен будет снять все ограничения с российских спортсменов».
На пост президента МОК претендуют семь человек — президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу, президент Международной федерации гимнастики японец Моринари Ватанабэ, глава Международного союза велосипедистов француз Давид Лапартьян, глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда швед Йохан Элиаш, вице-президент Международного олимпийского комитета испанец Хуан Антонио Самаранч — младший, член исполкома МОК Фейсал аль-Хусейн из Иордании, двукратная олимпийская чемпионка по плаванию представительница Зимбабве Кирсти Ковентри.
Выборы нового президента МОК пройдут в марте 2025 года в Греции, в должность избранный глава комитета вступит в июне. Нынешний президент МОК немец Томас Бах в августе сообщил о решении отказаться от предложения внести поправку в Олимпийскую хартию с тем, чтобы остаться во главе организации еще на один срок.