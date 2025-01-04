Монсон считает, что новое руководство МОК должно будет снять все санкции с россиян

Выборы нового президента МОК пройдут в марте 2025 года в Греции, в должность избранный глава комитета вступит в июне. Нынешний президент МОК немец Томас Бах в августе сообщил о решении отказаться от предложения внести поправку в Олимпийскую хартию с тем, чтобы остаться во главе организации еще на один срок.