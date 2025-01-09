Журова одной фразой оценила отказ американцев от взноса WADA

В апреле 2024 года стало известно, что еще в январе 2021 года в пробах 23 китайских пловцов был обнаружен запрещенный триметазидин. В Китае тогда заявили, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены. В WADA посчитали, что доказательств, указывающих на употребление допинга, нет, поэтому пловцы были допущены к Олимпиаде в Токио.