США отказались платить взнос в ВАДА и напоролись на первые санкции. Что же дальше?

В войне США и Всемирного антидопингового агентства (WADA) новый виток — американцы отказались платить ежегодный взнос и теперь могут попасть под санкции.
Что происходит?
1. Как обычно — сначала предыстория.
Стычка США и WADA стартовала довольно давно — еще с тех времен, когда Россию прессовали за допинг-скандалы с базой данных Московской лаборатории. Тогда американцам показалось, что россиян наказали слишком мягко, и в ход пошли главные рычаги — угрозы в отказе от финансирования.
Если что, США — крупнейший инвестор для WADA, не считая МОК. Например, за 2024-й американцы должны были выплатить агентству 3,6 млн долларов, в 2025-м сумма повысится до 3,8 млн. Это примерно 7% от общего бюджета WADA — существенно.
Но дальше угроз дело тогда не пошло: конфликт замяли, и ни одна из сторон не решилась на полноценное противостояние.
Но все перевернулось в апреле-2024, когда всплыло дело 23 китайских пловцов — они сдали положительные допинг-пробы на триметазидин (на нем же попалась Камила Валиева) перед Токио-2020, но наказаны не были.
Это взбесило американцев. Плавание — чуть ли не главный для них олимпийский вид, а тут такой скандал. США потребовали от WADA возобновить расследование и провести реформы. Агентство все нападки парировало.
Дело все же пересмотрели с привлечением независимого прокурора, но это только запутало ситуацию: прокурор ошибок не нашел, зато американцы усомнились в его независимости.
Уже тогда США вновь пригрозили отказом от ежегодного взноса, а WADA на этот раз не промолчало и пошло в контратаку.
2. За этого год благодаря битве WADA и США мы узнали много нового.
Вот их перепалка:
Глава WADA Витольд Банька объявил, что 90% американских спортсменов вообще не находятся под действием антидопингового кодекса (по сути — все главные спортивные лиги страны), а 31% из тех, кто все-таки находится, на самом деле не тестируются на допинг.
⬇️ Американское антидопинговое агентство (USADA) и его глава Трэвис Тайгерт в ответ обвинили WADA в нарушении собственных правил и в очередной раз призвали к реформам. Да еще и извинений потребовали.
Тогда же американцы взяли «китайское» расследование в свои руки — ведь теперь по «закону Родченкова» США могут начать уголовное преследование любого человека, который использовал допинг на турнире с участием американских спортсменов. Дошло до ФБР и заседания в Конгрессе.
⬇️ Это возмутило WADA. Банька отметил, что слушания в Конгрессе США были сосредоточены исключительно на дезинформации по горячему делу, чтобы нанести больше ущерба репутации агентства. А еще обвинил США в том, что они приплели дело китайских пловцов ради политики, так как отношения между странами натянутые.
⬇️ В то же время USADA неожиданно оправдало спринтера Эрриона Найтона — призер ЧМ сдал положительный тест на стероид тренболон и объяснил, что допинг попал в организм через употребление в пищу бычьего хвоста. На фоне разбирательств с китайцами такой оправдательный приговор выглядел усмешкой над WADA.
⬇️ WADA заявило о двойных стандартах и заодно напомнило, что 2023 году в США взяли всего 7773 пробы у 3011 спортсменов — это очень мало для такой огромной (и в плане спорта тоже) страны. Для сравнения — цифра в два раза меньше, чем во Франции или Германии. И даже в России проб берут больше, несмотря на все проблемы.
К слову — дело Найтона до сих пор не завершено. Апелляцию пока не рассматривали.
⬇️США восприняли нападки WADA как угрозу и сократили финансирование агентства на 2025 год, хотя полностью от взносов на тот момент еще не отказались.
⬇️Банька ответил резко: «Будет позором, если США решат не выполнять обязательства перед Северной и Южной Америкой и не выплатят согласованную долю ежегодного взноса в бюджет WADA.
Естественно, это повлекло бы за собой серьезные последствия, в числе которых немедленная потеря США всех позиций, которые они в настоящее время занимают в структуре управления WADA, в том числе в исполкоме.
Это также может привести к серьезным последствиям для американского спорта. В конечном счете это нанесло бы наибольший вред американским спортсменам, поскольку сокращение глобального финансирования лишь ослабило бы антидопинговую систему в других частях мира, где базируются их конкуренты».
⬇️Тайгерт не остался в стороне и назвал WADA «декоративной собачкой», а не «сторожевым псом, которым агентство должно быть». Ну и по классике призвал создать новое агентство — по-настоящему независимое и прозрачное.
⬇️Дальше пошли новые откровения: WADA объявило, что минимум три американских спортсмена с серьезными допинг-нарушениями годами выступали на турнирах, действуя в качестве тайных агентов USADA. Разумеется, ни в каких правилах такие сделки не прописаны, но американцы никого извещать и не планировали.
Плюс случился абсурдный кейс с оправданием: USADA пощадило синхронистку Калисту Лю (запасную в Париже-2024), которая объяснила положительную допинг-пробу грязным постельным бельем. Якобы она закапывала глаза отцу, лекарство проливалось на подушки и простыни, с которыми спортсменка потом контактировала.
⬇️США тоже ответили сливом информации — по их сведениям, WADA потеряло более 900 результатов тестов спортсменов-допингистов перед Парижем-2024. Агентство, конечно, все обвинения отвергло.
⬇️А в ноябре дошло наконец-то до суда: WADA подало иск на USADA за клевету в несколько швейцарских судов. Когда заседание — пока неясно.
3. Но вот наконец-то от угроз перешли к делу: США официально отказались выплачивать взнос за 2024-й.
Вот заявление USADA: «Сегодня было объявлено, что Управление национальной политики по контролю за наркотиками (ONDCP) Белого дома приостановило выплату своего взноса за 2024 год в размере 3,6 млн долларов Всемирному антидопинговому агентству (WADA).
USADA полностью поддерживает это решение ONDCP Белого дома как единственно правильный выбор для защиты прав спортсменов, ответственности и честной конкуренции.
К сожалению, нынешние лидеры WADA не оставили США другого выбора, не выполнив несколько весьма разумных запросов, таких как независимый аудит деятельности WADA, чтобы добиться прозрачности и ответственности, необходимых для обеспечения соответствия WADA цели защиты спортсменов.
После разоблачения неудачной обработки WADA положительных тестов 23 китайских пловцов, которые дали Китаю и его спортсменам особое отношение в соответствии с правилами, многие заинтересованные стороны со всего мира, включая спортсменов, правительства и национальные антидопинговые агентства, искали ответы, прозрачность и ответственность у руководства WADA.
Поскольку WADA не смогло единообразно обеспечить соблюдение глобальных правил, чтобы защитить честность соревнований и права спортсменов на справедливость, необходимо провести существенную реформу WADA, чтобы гарантировать, что это никогда не повторится».
WADA ответило лаконичнее и ввело первые санкции: «Всемирное антидопинговое агентство подтверждает, что не получило согласованного взноса в бюджет WADA за 2024 год от правительства Соединенных Штатов к крайнему сроку 31 декабря 2024 года.
Согласно статье 6.6 устава WADA, представители органов государственной власти из страны, не уплатившей взносы, не имеют права заседать в совете учредителей или исполнительном комитете. Поэтому 1 января каждого года любой член совета учредителей или исполнительного комитета, представляющий страну, не уплатившую ежегодный взнос за предыдущий год, автоматически теряет свое место».
У американцев только один член в исполкоме WADA — тот самый глава ONDCP Рауль Гупта. На этом его работа в WADA завершилась — правда, пока непонятно, надолго ли.
4. Но что дальше? Будут ли новые санкции?
Вопрос сложный. Фактически, единственное наказание за неуплату взноса — лишение мест в исполкоме и совете учредителей. Это то, что прописано в правилах.
Но понятно, что WADA найдет рычаги — было бы желание.
В августе, во время Олимпиады-2024 в Париже, WADA решило пересмотреть статус соответствия USADA. В теории, если его признают несоответствующим кодексу, американцев могут лишить флага, гимна и взамен вручить нейтральный статус — как это было с Россией.
Но пока это выглядит скорее предупреждением, чем реальным желанием что-то сделать, посыл такой: мы контролируем антидопинг и потенциально можем создать немало проблем.
Конечно, WADA может найти достаточно нарушений, если захочет, и применить санкции, но это будет дорога без возврата — тогда отношения с США уже не поправить. Плюс впереди ЧМ-2026 по футболу в США и Олимпиада-2028 в Лос-Анджелесе — поздно что-то менять глобально. Да, у американцев могут возникнуть проблемы с турнирами в будущем, но уж очень отдаленном — за это время все-таки можно что-то решить.
К тому же у WADA на носу выборы президента — они пройдут в мае 2025-го. Если Баньку не переизберут, то курс агентства может поменяться.
А там еще и у МОК появится новый босс — это тоже повлияет, так как именно МОК по большей части содержит агентство. Томас Бах к WADA максимально лоялен, но что будет, если его сменит еще один непримиримый борец с допингом Себастьян Коу, чья риторика схожа с тем, что говорит тот же Тайгерт?
Ясно пока одно: этот конфликт завершится не скоро, и вряд ли его удастся замять.
Антон Пилясов