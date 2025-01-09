США отказались платить взнос в ВАДА и напоролись на первые санкции. Что же дальше?

Вот заявление USADA: «Сегодня было объявлено, что Управление национальной политики по контролю за наркотиками (ONDCP) Белого дома приостановило выплату своего взноса за 2024 год в размере 3,6 млн долларов Всемирному антидопинговому агентству (WADA).



USADA полностью поддерживает это решение ONDCP Белого дома как единственно правильный выбор для защиты прав спортсменов, ответственности и честной конкуренции.



К сожалению, нынешние лидеры WADA не оставили США другого выбора, не выполнив несколько весьма разумных запросов, таких как независимый аудит деятельности WADA, чтобы добиться прозрачности и ответственности, необходимых для обеспечения соответствия WADA цели защиты спортсменов.



После разоблачения неудачной обработки WADA положительных тестов 23 китайских пловцов, которые дали Китаю и его спортсменам особое отношение в соответствии с правилами, многие заинтересованные стороны со всего мира, включая спортсменов, правительства и национальные антидопинговые агентства, искали ответы, прозрачность и ответственность у руководства WADA.



Поскольку WADA не смогло единообразно обеспечить соблюдение глобальных правил, чтобы защитить честность соревнований и права спортсменов на справедливость, необходимо провести существенную реформу WADA, чтобы гарантировать, что это никогда не повторится».