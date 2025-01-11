Роднина: «Мы потеряли целое поколение. У тех, кто должен был прийти на смену лидерам, нет никакой мотивации»

— Не знаю, надо будет посмотреть. Естественно, отсутствуя на соревнованиях мы потеряли часть поколения, а, может, и целое поколение. На Олимпиаде 2016 года у нас было очень ограниченное количество людей, на Олимпиаде в 2021 году тоже был очень ограниченный состав, да и на Играх 2018 и 2022 года было то же самое.