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Роднина: «Мы потеряли целое поколение. У тех, кто должен был прийти на смену лидерам, нет никакой мотивации»

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина заявила, что российские спортсмены, особенно те, кто не входит в основной состав своих сборных, утратили мотивацию в отсутствие международных соревнований, от которых Россия была отстранена в результате санкций.

Источник: РИА "Новости"

— Нужно понимать, кто такие профессиональные спортсмены. Это те, кто находятся на контракте с клубами. Это футболисты, хоккеисты, баскетболисты — представители игровых видов спорта. А дальше есть спортсмены высших достижений, у которых контракты с федерациями.

Если брать спортсменов высших достижений, то последние два года нет никакой мотивации, потому что нет участия в соревнованиях.

— А российские соревнования не смогли заменить?

— На безрыбье и рак — севрюга. Мотивации у нас больше не стало.

— Будет ли нынешнее отсутствие мотивации проблемой при нашем возвращении?

— Не знаю, надо будет посмотреть. Естественно, отсутствуя на соревнованиях мы потеряли часть поколения, а, может, и целое поколение. На Олимпиаде 2016 года у нас было очень ограниченное количество людей, на Олимпиаде в 2021 году тоже был очень ограниченный состав, да и на Играх 2018 и 2022 года было то же самое.

Поколение последних 4−5 лет оказалось без соревнований. Если лидеры еще выступали на играх, то второй и третий состав как раз потеряли мотивацию. А это те, которые должны были прийти на смену лидерам. Но в ближайшем будущем у нас все равно выступать будут только лидеры.

На следующую зимнюю Олимпиаду пока допускаются не все виды — все очень аккуратно. И вот считайте, что одно поколение спортсменов мы потеряли, — сказала Роднина в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.