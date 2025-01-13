Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РУСАДА в 2024 году зафиксировало рост числа запросов на использование запрещенных лекарств

Всего за 12 месяцев 2024 года в Российское антидопинговое агентство поступил 141 запрос.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в декабре получило от спортсменов 7 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

«В декабре в РУСАДА поступило 7 запросов на оформление терапевтического использования, 11 запросов из ранее поданных были одобрены», — сказала собеседница ТАСС.

Всего за 12 месяцев 2024 года в Российское антидопинговое агентство поступил 141 запрос, это на 20% выше показателей 2023 года. С января по декабрь 2023 года в РУСАДА поступило 117 запросов на оформление терапевтического использования, в 2022-м — 78.

Спортсмен в случае одобрения запроса получает разрешение (терапевтическое исключение) по медицинским показаниям использовать для лечения на протяжении определенного времени лекарственные препараты, содержащие вещества, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством.