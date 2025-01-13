РУСАДА в 2024 году зафиксировало рост числа запросов на использование запрещенных лекарств

Всего за 12 месяцев 2024 года в Российское антидопинговое агентство поступил 141 запрос, это на 20% выше показателей 2023 года. С января по декабрь 2023 года в РУСАДА поступило 117 запросов на оформление терапевтического использования, в 2022-м — 78.