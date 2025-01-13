Пожары в Лос-Анджелесе угрожают объектам Олимпиады-2028. Что же будет с Играми?

В новостях по всему мира показывают горящий Лос-Анджелес. Пока огонь пожирает особняки кинозвёзд, мало кто вспоминает, что этот город в 2028 году должен принять Олимпийские игры. А ведь пожар уже вплотную приблизился к двум спортивным объектам грядущих Игр.
Неужели Олимпиада оказалась под угрозой?
Гольф-клуб в выгоревшем районе
Оргкомитет Олимпиады-2028 заявлял, что для предстоящих соревнований не будет построено ни одного нового постоянного спортивного объекта. Город, который в третий раз в своей истории примет Олимпийские игры, и без того имеет все необходимые сооружения и инфраструктуру.
Но пожар, разбушевавшийся в Лос-Анджелесе в начале января, может поставить крест на планах организаторов. Стихия спалила десятки кварталов. Тушение пожаров осложняет сильный ветер, разносящий пламя всё дальше.
В настоящий момент огонь вплотную подобрался сразу к нескольким олимпийским объектам. Активнее всего он бушует в престижном районе Пасифик-Палисейдс, где уже выжег десятки домов голливудских знаменитостей. Здесь же расположился загородный клуб «Ривьера», где через четыре года за золото Олимпийских игр должны сразиться гольфисты.
Из-за приближающегося пожара сотрудники клуба были эвакуированы, но сама «Ривьера» на данный момент не пострадала. Сейчас организаторы размышляют о переносе ближайших турниров.
«Хотя загородный клуб “Ривьера” не пострадал от пожаров напрямую, нас в первую очередь заботят здоровье и благополучие жителей пострадавших районов, включая всех наших членов, имеющих связи с Южной Калифорнией. Мы будем информировать членов организации по мере развития ситуации», — сообщается в письме, адресованном членам PGA Tour.
Футбольный стадион в дыму
Другой крупный пожар разгорелся в районе Пасадены, недалеко от футбольного стадиона «Роуз Боул», рассчитанного на 90 тыс. зрителей.
От объекта до пылающих холмов всего шесть километров, так что любимый местными болельщиками стадион окутан дымом. Парковка «Роуз Боула» стала центром работы пожарной охраны и полиции, а также используется как временное жильё для семей, вынужденных покинуть свои дома.
Так что будет с Олимпиадой-2028?
Остальным объектам Олимпиады на данный момент ничего не угрожает.
Если пожарным удастся в ближайшее время справиться со стихией, то огонь не помешает проведению Игр в 2028 году. При этом очевидно, что финансирование некоторых аспектов проведения Олимпиады может быть сокращено, поскольку штату потребуется много денег на восстановление нормальной жизни пострадавших от стихии людей.
Юлия Сидорова