Пожары в Лос-Анджелесе угрожают объектам Олимпиады-2028. Что же будет с Играми?

Оргкомитет Олимпиады-2028 заявлял, что для предстоящих соревнований не будет построено ни одного нового постоянного спортивного объекта. Город, который в третий раз в своей истории примет Олимпийские игры, и без того имеет все необходимые сооружения и инфраструктуру.