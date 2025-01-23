Кандидат в президенты МОК из Франции озвучил позицию по сборной России

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) француз Давид Лаппартьен заявил, что Россия не должна быть окончательно исключена из олимпийского движения.
Лаппартьен — президент Международного союза велосипедистов (UCI). Выборы нового президента МОК должны пройти 20 марта в рамках 144-й сессии организации в Греции.
«Исторически россияне всегда были спортивной нацией, а роль и миссия МОК — мирно объединять людей посредством спорта. Естественно, они хотят вернуться на международную арену. Решение по этому поводу должно быть принято в надлежащее время, но очевидно, что ни одна страна не должна быть окончательно исключена из олимпийского движения. Что касается Олимпиады 2026 года в Милане, то я не думаю, что мы должны торопиться с ответом на этот вопрос», — цитирует Лаппартьена агентство Франс Пресс.
Лаппартьен также отметил, что в случае своего избрания хотел бы встретиться с президентом США Дональдом Трампом, который любит и поддерживает спорт.
«Это будет возможность подтвердить независимость спортивного движения, что именно МОК должен определять, кто должен или не должен участвовать в Играх», — добавил кандидат в президенты МОК.
Действующий глава МОК Томас Бах в августе 2024 года заявил, что не пойдет на новый срок. В список кандидатов на пост президента МОК, помимо Лаппартьена, вошли президент Международной федерации гимнастики (FIG) японец Моринари Ватанабэ, глава Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) британец Себастьян Коу, президент Олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн, двукратная олимпийская чемпионка по плаванию, член исполкома МОК зимбабвийка Кирсти Ковентри, глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) швед Йохан Элиаш и вице-президент МОК испанец Хуан Антонио Самаранч-младший.