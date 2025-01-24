Россия в 2026 году примет большие соревнования ШОС. А как же Игры дружбы?

«Есть и ледовые дворцы, и лыжный комплекс, и горнолыжный комплекс, где можно проводить состязания по сноуборду. Мы где-то порядка 10 видов спорта можем “упаковать” и провести на территории Казани. Инфраструктура позволяет, логистика очень удобная. Есть уже некая мышечная память: в Казань уже приезжали, все было здорово, все было понятно, никаких не было проблем», — подчеркнул чиновник.