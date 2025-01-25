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Чернышенко рассказал, сколько студентов регулярно занимаются спортом

Чернышенко: число студентов, регулярно занимающихся спортом, превысило 3,8 млн.

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Количество студентов, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, превысило 3,8 миллиона человек в 2024 году, заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Чернышенко и министр спорта РФ Михаил Дегтярев поздравили студентов с их праздником.

«Студенческий спорт — это важнейший элемент молодежной политики нашей страны. Как отметил президент России Владимир Путин, День студента — праздник не только для учащихся, но и для всей страны. В 2024 году нам удалось значительно укрепить инфраструктуру студенческого спорта: число спортивных клубов удвоилось и достигло 2,5 тысячи, а студенческие спортивные лиги охватывают все ключевые направления физической подготовки. Благодаря этому количество студентов, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, превысило 3,8 миллиона человек — 67% из числа учащихся на очной форме», — приводит слова Чернышенко его пресс-служба.

Дегтярев отметил, что в прошлом году на всероссийском уровне было проведено 140 официальных спортивных мероприятий среди студентов по 65 видам спорта: «Мы продолжаем укреплять традиции студенческого спорта и создавать новые возможности для самореализации молодых спортсменов».