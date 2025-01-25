Чернышенко рассказал, сколько студентов регулярно занимаются спортом

«Студенческий спорт — это важнейший элемент молодежной политики нашей страны. Как отметил президент России Владимир Путин, День студента — праздник не только для учащихся, но и для всей страны. В 2024 году нам удалось значительно укрепить инфраструктуру студенческого спорта: число спортивных клубов удвоилось и достигло 2,5 тысячи, а студенческие спортивные лиги охватывают все ключевые направления физической подготовки. Благодаря этому количество студентов, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, превысило 3,8 миллиона человек — 67% из числа учащихся на очной форме», — приводит слова Чернышенко его пресс-служба.