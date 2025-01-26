Винер больше не против выступлений россиян в нейтральном статусе

«Думаю, (на Олимпиаду) в Лос-Анджелес мы можем поехать. Американцы, они такие. Им нужна конкуренция. Но не знаю. Фигурное катание, например, опять не пускают. Команду не пустили, а это тоже командный результат. Татьяна Тарасова сказала, что у нас и второй, и третий номер сильные, но их не пускают, чтобы не было командной медали», — добавила она.