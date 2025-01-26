Винер больше не против выступлений россиян в нейтральном статусе

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер заявила в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец, что поменяла позицию по выступлениям российских спортсменов в нейтральном статусе на международных соревнованиях.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев ранее заявил о начале процесса сближения с Международным олимпийским комитетом (МОК) и призвал завершить обвинения и оскорбления. С начала СВО российские атлеты отстранены от международных турниров во многих видах спорта. Согласно рекомендациям МОК, на территории России не могут проводиться международные соревнования, в Играх в Париже россиянам было разрешено участвовать только в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.
«Теперь уже не противник (выступлений в нейтральном статусе). Все должно решать государство. Государство решило, что надо. Но вначале для меня это было очень сложно», — сказала Винер.
«Думаю, (на Олимпиаду) в Лос-Анджелес мы можем поехать. Американцы, они такие. Им нужна конкуренция. Но не знаю. Фигурное катание, например, опять не пускают. Команду не пустили, а это тоже командный результат. Татьяна Тарасова сказала, что у нас и второй, и третий номер сильные, но их не пускают, чтобы не было командной медали», — добавила она.
Винер также рассказала об отношении к выступлению россиян на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в декабре.
«Мне очень понравилось, как встречали наших пловцов: с хлебом, с солью, с журналистами. На телевидении все равно говорили — Россия выиграла. Несмотря на то, что (там спортсменам) не давали разговаривать с журналистами, им все равно хлопали, свистели, болели за них», — заключила она.