«Нейтралов» ждет новый квест. Единственного пропуска допинг-тестирования достаточно для отказа в допуске

Но главная проблема, которую решить в лоб достаточно сложно, — это тестирование лиц младше 16 лет, которых в женской спортивной и в художественной гимнастике хватает. Тем более что последние совершенно точно отправили на нейтральный статус юниорок, а те априори младше 16 лет. Однако ребенок младше 16 лет в принципе, по российскому законодательству, не обязан открывать дверь незнакомым людям, именно поэтому даже Камила Валиева в олимпийский сезон Пекина-2022 была включена в тот пул тестирования, где не нужно указывать «окно». Таких спортсменов обычно проверяют на тренировках или соревнованиях, приезжая внезапно, но в то место, где рядом с ними точно будут родители или тренер. Кто-то, кто может выступать законным представителем во время тестирования. То есть обеспечить доступ допинг-контроля в зал, где проходит тренировка или соревнования, также необходимо.