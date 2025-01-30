Кандидат в президенты МОК назвал условие для снятия санкций с России

«Олимпийская хартия — это то, чем я руководствуюсь. Если Россия соблюдает хартию, у меня нет причин вводить против нее санкции», — заявил ибн Хусейн.
16 сентября стало известно, что претендентами на пост главы МОК стали глава World Athletics Себастьян Коу, вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч — младший, зимбабвийский министр спорта Кирсти Ковентри, руководитель национального олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн, глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, глава Международного союза велосипедного спорта Давид Лапартьян, а также президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Юхан Элиаш.