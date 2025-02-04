Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков заявил о готовности России отстаивать интересы сборной

Песков: Россия будет продолжать контакты с МОК и отстаивать интересы сборной.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Россия будет продолжать контакты с МОК и отстаивать интересы сборной РФ, потребуется время и усилия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается командных (соревнований — ред.), мы естественно продолжаем и будем продолжать наши контакты с МОКом, мы будем отстаивать интересы наших спортсменов и нашей олимпийской сборной, придется потратить, безусловно, еще дополнительные усилия и время для того, чтобы урегулировать эту проблему», — сказал Песков журналистам.

С начала СВО российские атлеты отстранены от международных турниров во многих видах спорта. Согласно рекомендациям МОК, на территории России не могут проводиться международные соревнования. На Олимпиаде 2024 года в Париже россиянам разрешили участвовать лишь в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий. Олимпийские игры 2026 года пройдут 6—22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.