Песков заявил о готовности России отстаивать интересы сборной

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Россия будет продолжать контакты с МОК и отстаивать интересы сборной РФ, потребуется время и усилия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Что касается командных (соревнований — ред.), мы естественно продолжаем и будем продолжать наши контакты с МОКом, мы будем отстаивать интересы наших спортсменов и нашей олимпийской сборной, придется потратить, безусловно, еще дополнительные усилия и время для того, чтобы урегулировать эту проблему», — сказал Песков журналистам.
С начала СВО российские атлеты отстранены от международных турниров во многих видах спорта. Согласно рекомендациям МОК, на территории России не могут проводиться международные соревнования. На Олимпиаде 2024 года в Париже россиянам разрешили участвовать лишь в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий. Олимпийские игры 2026 года пройдут