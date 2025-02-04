Песков заявил о готовности России отстаивать интересы сборной

«Что касается командных (соревнований — ред.), мы естественно продолжаем и будем продолжать наши контакты с МОКом, мы будем отстаивать интересы наших спортсменов и нашей олимпийской сборной, придется потратить, безусловно, еще дополнительные усилия и время для того, чтобы урегулировать эту проблему», — сказал Песков журналистам.