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Песков: некоторые федерации могут позволить россиянам выступить на ОИ-2026

Песков: некоторые федерации могут позволить россиянам участвовать в ОИ-2026.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Некоторые спортивные федерации близки к принятию решений, которые позволят отдельным спортсменам РФ принять участие в Олимпиаде-2026, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что некоторые федерации или уже приняли решение, или близки к тому, чтобы принять решение, которое обеспечит возможность нашим отдельно взятым спортсменам принимать участие в олимпийских соревнованиях, в олимпийском цикле», — сказал Песков.

С начала СВО российские атлеты отстранены от международных турниров во многих видах спорта. Согласно рекомендациям МОК, на территории России не могут проводиться международные соревнования. На Олимпиаде 2024 года в Париже россиянам разрешили участвовать лишь в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий. Олимпийские игры 2026 года пройдут 6—22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.