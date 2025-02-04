Песков: некоторые федерации могут позволить россиянам выступить на ОИ-2026

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Некоторые спортивные федерации близки к принятию решений, которые позволят отдельным спортсменам РФ принять участие в Олимпиаде-2026, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы знаем, что некоторые федерации или уже приняли решение, или близки к тому, чтобы принять решение, которое обеспечит возможность нашим отдельно взятым спортсменам принимать участие в олимпийских соревнованиях, в олимпийском цикле», — сказал Песков.
С начала СВО российские атлеты отстранены от международных турниров во многих видах спорта. Согласно рекомендациям МОК, на территории России не могут проводиться международные соревнования. На Олимпиаде 2024 года в Париже россиянам разрешили участвовать лишь в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий. Олимпийские игры 2026 года пройдут