Песков: некоторые федерации могут позволить россиянам выступить на ОИ-2026

С начала СВО российские атлеты отстранены от международных турниров во многих видах спорта. Согласно рекомендациям МОК, на территории России не могут проводиться международные соревнования. На Олимпиаде 2024 года в Париже россиянам разрешили участвовать лишь в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий. Олимпийские игры 2026 года пройдут 6—22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.