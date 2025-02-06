МОК направил национальным комитетам приглашение на Олимпиаду в Италии

Международный олимпийский комитет (МОК) за год до старта Игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо направил официальные приглашения на соревнования национальным олимпийским комитетам (НОК) и их ведущим спортсменам. Об этом сообщается на сайте МОК.