Туманный Милан: кто из наших спортсменов сможет выступить на Играх-2026

— Думаю, что IBU будет последней федерацией, которая снимет санкции по отношению к российским и белорусским спортсменам, — отметил «Известиям» двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. — Все уже нас вернут, а в IBU будут тянуть до конца, ведь там собралось такое количество русофобов. Дело даже не в спорте, не в СВО, они просто ненавидят русских. Сейчас они наслаждаются своей властью, и добровольно в IBU точно не захотят нас возвращать, используя любые уловки, чтобы этого избежать. Вот, например, в их последнем письме было сказано, что еще не выполнены все условия для российских спортсменов к международным стартам. А что это за условия и на какие документы ориентировались, они не сообщают. Там всё выдумывается и высасывается из пальца, чтобы не возвращать наших спортсменов.