Туманный Милан: кто из наших спортсменов сможет выступить на Играх-2026

Через год, 6 февраля 2026-го, олимпийский огонь зажжется на стадионе Сан-Сиро в Милане, обозначив начало зимних Игр. Разрешат ли в этот раз нашим спортсменам поучаствовать в церемонии открытия — этот вопрос пока не стоит. Нам бы разобраться с допуском на сами соревнования, который с каждым днем представляется всё более проблематичным. Подробнее о перспективах участия российских спортсменов в предстоящей Олимпиаде — в материале «Известий».
Должны поехать
На Олимпиаде-2026 медали будут разыграны в 16 видах спорта. На данный момент наши атлеты выступают на международных соревнованиях только в одном из них — ски-альпинизме. Международная федерация лыжного альпинизма допустила россиян в начале декабря. Отбор на Игры вовсю идет, большинство квот разыграют согласно рейтингу, в зачет которого входят этапы Кубка мира и чемпионаты мира. Наши альпинисты получают нейтральные статусы, ездят на турниры и зарабатывают нужные очки. Помех для попадания на Олимпиаду почти нет. Всё в большей степени зависит от самих спортсменов.
— Сомнений не было, как только узнал, что можно получить нейтральный статус, понял, что буду подаваться, не смутила даже сумма (за нейтральный статус надо заплатить €5 тыс.), готов был отдать всё, что есть, — рассказал «Известиям» сильнейший российский ски-альпинист Никита Филиппов. — Моя мечта — выиграть Олимпиаду, и когда есть мечта — ничто ей не помешает. Главное, что меня поддерживают моя семья и друзья и я сам не против выступать в нейтральном статусе. Тем более что все и так знают, откуда мы.
К ски-альпинизму можно прибавить еще три вида спорта. Свои особые критерии для россиян выставила ISU, которой подконтрольны фигурное катание, шорт-трек и конькобежный спорт. На международный лед представители этих дисциплин смогут выйти в следующем сезоне, но этого хватит, чтобы зацепить какое-то количество олимпийских лицензий. Для фигуристов квалификация ограничится одним турниром в сентябре, а конькобежцы и шорт-трекисты проведут полноценный сезон на Кубке мира. В беговых видах отбор для всех спортсменов начинается лишь в октябре-ноябре. Поэтому здесь мы еще ничего важного с точки зрения предстоящей Олимпиады не пропустили. Спешки нет, но главное — до 28 февраля подать список претендентов для участия в квалификационных соревнованиях.
Больше ни одна федерация о допуске до международных соревнований не объявляла. Ожидается, что следующие хорошие для нас новости придут в бобслее, скелетоне и санном спорте. В этих видах дедлайны не скоро. Отборочный период для всех стартует только в октябре. Сейчас у Международной федерации санного спорта и Международной федерации бобслея и скелетона другая головная боль. За год до Олимпиады организаторы не знают, на какой трассе она пройдет. Сейчас в Кортине д’Ампеццо экстренно строят трек. Говорят, что люди работают ежедневно с 6 утра до часу ночи, чтобы успеть сделать всё к концу марта: в это время МОК ждет ответа от организаторов. Если не успеют, то соревнования по трем видам спорта пройдут за океаном — в американском Лейк-Плэсиде.
Из потенциальных наших участников Олимпиады можно еще назвать хоккеистов. В этом виде отбор мы уже прошли, поэтому остается лишь вопрос непосредственного допуска. Тут все колеблются. МОК в рекомендациях исключал нейтральный статус для представителей командных видов спорта, вот только сейчас это указание выглядит уже не таким строгим. Многое зависит от международной федерации (ИИХФ), которая вроде бы и хочет видеть на турнирах одну из сильнейших сборных мира, но прикрывается аргументами о мифических сложностях в обеспечении безопасности в случае допуска россиян.
В целом на Олимпиаде в Италии при в меру оптимистичном раскладе можно будет увидеть россиян в половине видов спорта, которые представлены на Играх.
Вероятно, не поедут
Больше чем треть олимпийских зимних видов спорта в руках одной Международной федерации — FIS. Ей подконтрольны горнолыжный спорт, лыжные гонки, фристайл, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина и сноуборд. Почти во всех из них большинство олимпийских квот будут разыграны согласно рейтингу. Отборочный период уже начался, наши в нем не участвуют.
Больше всех медалей на прошлой Олимпиаде принесли лыжники, но сейчас, чтобы поехать в Италию большой командой, нужно выступить на чемпионате мира-2026. Турнир в Тронхейме стартует 26 февраля. Очевидно, что никого из россиян там не будет. Значит, состав наших на Олимпиаде может ограничиться одним мужчиной и одной женщиной. Хотя сами спортсмены верят, что FIS в состоянии предоставить дополнительные места на Играх. Президент Международной федерации лыжных видов спорта Йохан Элиаш высказался за допуск россиян и белорусов, однако многие увидели в этом лишь политический лозунг. Элиаш является кандидатом в президенты МОК, выборы которого пройдут 20 марта.
В красной зоне, то есть среди тех, кто может попасть на Игры в последнюю очередь, остаются биатлонисты и керлингисты. В керлинге надо особенно торопиться, ведь если нас не допустят на чемпионаты мира весной, то других возможностей для квалификации не будет. Так как рекомендации МОК о нежелательности россиян в командных видах еще действуют, ожидать керлингистов в Милане не стоит.
В биатлоне рекомендациям МОК не следуют, а действуют по своим правилам. IBU не видит причин, чтобы допускать наших спортсменов до международных соревнований.
— Думаю, что IBU будет последней федерацией, которая снимет санкции по отношению к российским и белорусским спортсменам, — отметил «Известиям» двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. — Все уже нас вернут, а в IBU будут тянуть до конца, ведь там собралось такое количество русофобов. Дело даже не в спорте, не в СВО, они просто ненавидят русских. Сейчас они наслаждаются своей властью, и добровольно в IBU точно не захотят нас возвращать, используя любые уловки, чтобы этого избежать. Вот, например, в их последнем письме было сказано, что еще не выполнены все условия для российских спортсменов к международным стартам. А что это за условия и на какие документы ориентировались, они не сообщают. Там всё выдумывается и высасывается из пальца, чтобы не возвращать наших спортсменов.
Тем не менее даже при пропуске этого сезона наш биатлон может получить нормальную квоту: двое мужчин и две женщины. Таким составом мы ездили на Олимпиаду в Пхёнчхан в 2018 году.
Курс на возвращение
Даже если наша команда на ближайшей Олимпиаде ограничится ски-альпинистами и представителями коньковых видов, то она всё равно может быть больше, чем мы имели на летних Играх в Париже. Тогда мы сами серьезно сократили состав. Отказались от квалификации спортсмены в академической гребле, не захотели получать нейтральный статус гимнасты и пловцы (кроме Юлии Ефимовой и Евгения Сомова), не понравились методы финального отбора борцам. В итоге в Париже россиян было всего 10 человек.
Но после тех Игр многое поменялось. Министр спорта Михаил Дегтярев обозначил курс на возвращение. Руководители и спортсмены услышали, что нейтральный статус — это не так уж плохо, поэтому начали заботиться о его получении. Гимнасты, пловцы — все те, кто мог летом бороться за медали Олимпиады.
Среди тех, кто активно выступал против нейтральности, была глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Еще летом было сложно представить, что от лыжников на Игры у нас могут поехать всего два человека без флага и гимна. Думалось, что Вяльбе просто не отпустит. Сейчас же таких барьеров не видно. Сами спортсмены настроены на Игры и ездят изучать местность в Италию. В феврале покататься по олимпийскому снегу поехали Савелий Коростелев, Александр Большунов, Дарья Непряева и Сергей Волков. Причем эта поездка в Европу для лыжников не первая. Переубеждает себя и Вероника Степанова, которая много и громко говорила о непринятии нейтрального статуса. Без флага и гимна лыжнице по-прежнему возвращаться не хочется, но раз «старшие товарищи» решили, то почему бы не выступить.
До Олимпиады еще год, поэтому многое может поменяться. В настоящий момент еще есть надежда, что на Играх в Италии нам все-таки будет за кого поболеть.
Михаил Кузнецов