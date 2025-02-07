Имитация снега и прощание с «Сан-Сиро». Милан запустил обратный отсчет до Олимпиады-2026

«Олимпиада у нас в Милане, да еще зимняя? Шутишь, что ли?» — примерно так до прошедшего четверга, 6 февраля, большинство миланских знакомых реагировали на мои ремарки о предстоящем через год событии. 6 февраля ситуация изменилась в том смысле, что на центральной площади Милана открылась небольшая спортивная деревня с двумя катками: один для игры в керлинг, другой — для хоккея.
Вплоть до 7 марта эти две площадки на пьяцце Дуомо будут работать для продвижения в массы предстоящей Олимпиады. Теперь миланцы, появляющиеся в центре города, и многочисленные туристы, без устали посещающие магазины и рестораны северной столицы Италии, будут точно знать, что здесь через год пройдет зимняя Олимпиада.
Без проблем, проволочек, скандалов не обойтись
6 февраля 2026 года открытие Олимпиады состоится на легендарном стадионе «Сан-Сиро», который после этого события будут сносить или кардинально перестраивать. Закрытие пройдет на знаменитой «Арена ди Верона», благо Игры задействуют две ключевые области Италии: Ломбардию и Венето, где и расположена не только Верона, но и та самая Кортина д’Ампеццо: там уже проходила зимняя Олимпиада в далеком 1956 году. Милан примет Игры впервые, пойдя по пути Турина-2006. Кстати, Турин будет задействован в Олимпиаде-2030, которую примет Франция. Но это так, ремарка.
Ну, а что Милан, который пока только начинает понимать, что здесь пройдет Олимпиада? Олимпийская деревня давно строится, новый дворец, который примет хоккей, тоже постепенно поднимается из котлована. Как очевидец могу сказать, что Олимпийская деревня куда ближе к сдаче, чем новый спортивный дворец, но и он будет готов к началу Игр. Буквально накануне правительство Италии как раз подтвердило, что готово выделить дополнительные 100 миллионов евро на завершение всех работ как в Милане, так в других точках, где пройдут соревнования и будут жить атлеты. Италия есть Италия, поэтому без проблем, проволочек, скандалов и сомнительных трат дело обойтись не может по определению, но к началу Игр все будет в порядке.
Олимпиада как данность
Что касается праздничной атмосферы вокруг самих Игр, то сегодня об этом, конечно, говорить еще слишком рано. Милан — это город, который постоянно и во все сезоны живет пестрыми событиями: это многочисленные выставки — как деловые, так и культурные, Недели моды, спектакли в Ла Скала, спортивные мероприятия, концерты, фестивали, бесконечные симпозиумы и форумы на любой вкус. Короче говоря, город давно привык к событиям любого ранга и уровня, а мировая мегавыставка «Экспо-2015», которая шла здесь целых полгода, дала мощный дополнительный импульс Милану и окончательно закрепила за ним звание столицы Италии не только в сфере бизнеса, что и так давно было понятно, но и по части выставочно-культурной составляющей.
Так что до февраля следующего года здесь пройдет еще много важных для города событий, и праздничной атмосфере вокруг Олимпиады найдется время уже в точно отведенный ей срок. Это не хорошо и не плохо, это просто данность для Милана — всему свое время. Кстати, о времени. Слева от входа в Палаццо Реале, который расположен по соседству с Дуомо, теперь стоит стеклянный куб с электронными часами. Эти часы и показывают, сколько времени осталось до старта итальянских Игр. При этом внутри самого куба создана имитация снега — того самого элемента, который для самого Милана является экзотикой. 6 февраля 2025 года, ровно за год до старта Олимпиады, о снеге в городе ничего, кроме этого куба, не напоминало, но это не страшно. Зимний праздник с водоворотом событий состоится здесь в феврале-2026 при любой погоде, на то он и Милан.
Георгий Кудинов