Имитация снега и прощание с «Сан-Сиро». Милан запустил обратный отсчет до Олимпиады-2026

Так что до февраля следующего года здесь пройдет еще много важных для города событий, и праздничной атмосфере вокруг Олимпиады найдется время уже в точно отведенный ей срок. Это не хорошо и не плохо, это просто данность для Милана — всему свое время. Кстати, о времени. Слева от входа в Палаццо Реале, который расположен по соседству с Дуомо, теперь стоит стеклянный куб с электронными часами. Эти часы и показывают, сколько времени осталось до старта итальянских Игр. При этом внутри самого куба создана имитация снега — того самого элемента, который для самого Милана является экзотикой. 6 февраля 2025 года, ровно за год до старта Олимпиады, о снеге в городе ничего, кроме этого куба, не напоминало, но это не страшно. Зимний праздник с водоворотом событий состоится здесь в феврале-2026 при любой погоде, на то он и Милан.