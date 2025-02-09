Вячеслав Фетисов: для нашей страны спорт является государственной политикой

«Для нашей страны спорт является государственной политикой. Многое делается для воспитания детей, патриотизма. Кто, как не спортсмены, должны эту тему в парламенте обсуждать, продвигать и защищать? До сих пор кажутся странными комментарии людей в духе “зачем там спортсмены?” Какая-то глупость. Спорт для нашей страны всегда являлся частью нашей культуры, досуга и гордости», — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».