«Не умеет работать в команде». Почему Фуркад отказался проводить домашнюю Олимпиаду-2030?

Напряженность борьбы за руководящий пост в оргкомитете-2030 во многом определяется бюджетом предстоящих Игр в два миллиарда евро. Это немного по сравнению предыдущими зимними Олимпиадами — на Пекин-2022, по разным оценкам, потрачено от 4 до 30 миллиардов. Однако с учетом финансовых скандалов практически во всех оргкомитетах ОИ становится понятно, что такой принципиальный человек, как Фуркад, стал бы для коррупционеров костью в горле. Еще во времена спортивной карьеры Мартен проявил себя как независимый человек, смело высказывавшийся и по теме допинга, и по «русскому вопросу». Его заявления не всегда нравились представителям нашего биатлонного сообщества, но в честности и адекватности чемпиона сомневаться не приходится. Именно в этом, скорее всего, и состояла главная проблема Фуркада с вдохновителями проекта «Альпы-2030».