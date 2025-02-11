«Не умеет работать в команде». Почему Фуркад отказался проводить домашнюю Олимпиаду-2030?

Французские СМИ лихорадочно перебирают кандидатов на роль главы оргкомитета зимней Олимпиады-2030, которую предполагается провести в двух альпийских регионах страны. До начала Игр всего пять лет (при том, что обычно такое мероприятие готовится около семи лет), и МОК хочет знать о ключевых кадровых назначениях уже в феврале нынешнего года. Ранее от поста со скандалом отказался олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад. Теперь инсайдеры пытаются понять причины его резкого поступка и разобраться с новыми фаворитами, среди которых называют олимпийского чемпиона по фристайлу Эдгара Гроспирона и чемпионку Европы в танцах на льду Натали Пешала.
«Не могу пожертвовать своими убеждениями»
Пятикратный олимпийский чемпион и член комиссии спортсменов МОК Мартен Фуркад сыграл ключевую роль в борьбе Франции за зимние Игры-2030. Считалось, что после скандальной летней Олимпиады-2024 выбор в пользу альпийской заявки совсем неочевиден. Однако остальные варианты оказались еще хуже, а сроки сильно поджимали. Поэтому олимпийские чиновники остановились на проекте, который продвигал влиятельный политик Лоран Вокье — один из лидеров правых республиканцев и бывший глава региона Овернь-Рона-Альпы. Несколько лет назад Вокье считали чуть ли не следующим президентом Франции. Но его позиции сильно пошатнулись после неудачных выборов в Европарламент в 2019 году. Одним из способов восстановления репутации для Вокье стал олимпийский проект «Альпы-2030», к раскрутке которого он привлек многих известных спортсменов, в том числе Фуркада.
Мартен считался лучшим кандидатом на роль главы оргкомитета — президент страны Эммануэль Макрон даже назвал биатлониста «зимним» Эстанге, сравнивая с главой оргкомитета летней ОИ-2024 Тони Эстанге. Однако на прошлой неделе легендарный биатлонист внезапно вышел из проекта, удивив болельщиков резким комментарием. Формальным поводом стало размещение штаб-квартиры оргкомитета в Лионе (столице региона Овернь-Рона-Альпы и родном городе Лорана Вокье), в то время как Фуркад хотел работать ближе к объектам будущей Олимпиады — в Гренобле, Шамбери или Альбервилле. Кроме того, у звездного спортсмена не сложились отношения с региональными властями, которые требовали контроля над инвестиционными потоками.
«Я присоединился к проекту “Альпы-2030”, поскольку был убежден, что Франция — страна, наиболее подготовленная к решению задач, стоящих перед зимними видами спорта, — говорится в заявлении Мартена. — Но пока существует слишком много разногласий, чтобы можно было спокойно рассматривать эту миссию. Способ управления, видение, территориальная привязка — нам не удалось найти общий язык по этим вопросам. Мои амбиции в отношении этих Игр ясны: они должны стать современными, а также учитывать экологические проблемы и экономические реалии нашей страны. Мое видение не разделяют все заинтересованные стороны, и я сожалею об этом. Я не могу заставить себя пожертвовать своими убеждениями».
Ажиотаж вокруг двух миллиардов евро
Считается, что главная причина отхода Фуркада от дел в том, что у него не сложились отношения с Лораном Вокье, в том числе на политической почве (Мартен тяготеет к левым убеждениям). Депутат Национального собрания продвигал своего кандидата — еще одного олимпийского чемпиона по биатлону Венсана Же. Однако сейчас очевидно, что и этот ветеран не набирает достаточно сторонников. При этом вслед Фуркаду полетели обвинения главы региона Прованс-Альпы-Лазурный Берег Рено Мюзелье в том, что великий чемпион — одиночка, который не умеет работать в команде. «Расставание с ним станет для нас глотком свежего воздуха», — заявил местный политик.
Сам Мюзелье продвигал кандидатуру фристайлистки Мари Мартин. Также своего ставленника во главе оргкомитета хочет видеть президент НОК Франции и глава Международного союза велосипедистов Давид Лапартьян. Последний сейчас еще борется и за кресло главы МОК, так что обладает большими возможностями. Его протеже считаются фигуристы Филипп Канделоро и Сара Абитболь. Однако самые реальные шансы у компромиссных кандидатов — фристайлиста Эдгара Гроспирона, а также у фигуристки и бывшей главы национальной ассоциации ледовых видов спорта Натали Пешала. Не исключен вариант, при котором у оргкомитета будет два сопредседателя — мужчина и женщина. Это очень соответствовало бы политике инклюзивности, которой озабочены многие французские политики.
Напряженность борьбы за руководящий пост в оргкомитете-2030 во многом определяется бюджетом предстоящих Игр в два миллиарда евро. Это немного по сравнению предыдущими зимними Олимпиадами — на Пекин-2022, по разным оценкам, потрачено от 4 до 30 миллиардов. Однако с учетом финансовых скандалов практически во всех оргкомитетах ОИ становится понятно, что такой принципиальный человек, как Фуркад, стал бы для коррупционеров костью в горле. Еще во времена спортивной карьеры Мартен проявил себя как независимый человек, смело высказывавшийся и по теме допинга, и по «русскому вопросу». Его заявления не всегда нравились представителям нашего биатлонного сообщества, но в честности и адекватности чемпиона сомневаться не приходится. Именно в этом, скорее всего, и состояла главная проблема Фуркада с вдохновителями проекта «Альпы-2030».
Олег Шамонаев