Русский американец Вик Уайлд: «Я бы вернулся, чтобы еще раз выступить на Олимпиаде, но все не так просто»

«Конечно, я бы вернулся, чтобы еще раз выступить на Олимпиаде. Но пока что мне не поступало никаких звонков, которые заставили бы меня думать, что мы будем соревноваться. Это будет моя четвертая Олимпиада. И все не так просто: мне понадобится поддержка Центра спортивной подготовки, министерства спорта и Федерации сноуборда России», — приводит слова 38-летнего Уайлда РИА Новости.