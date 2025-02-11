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Русский американец Вик Уайлд: «Я бы вернулся, чтобы еще раз выступить на Олимпиаде, но все не так просто»

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду в составе сборной России Вик Уайлд заявил, что согласился бы участвовать в Олимпийских играх 2026 года в Италии в случае допусках россиян.

Источник: РИА "Новости"

Уайлд, уроженец США, получил российское гражданство и начал выступать за сборную России в 2012 году. На Олимпиаде в Сочи в 2014 году он завоевал две золотые медали. На Играх 2022 года в Пекине выиграл бронзу.

«Конечно, я бы вернулся, чтобы еще раз выступить на Олимпиаде. Но пока что мне не поступало никаких звонков, которые заставили бы меня думать, что мы будем соревноваться. Это будет моя четвертая Олимпиада. И все не так просто: мне понадобится поддержка Центра спортивной подготовки, министерства спорта и Федерации сноуборда России», — приводит слова 38-летнего Уайлда РИА Новости.

Зимние Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут 6—22 февраля 2026 года.