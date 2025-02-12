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Губерниев назвал задачу на посту советника министра спорта РФ: «Надеюсь, станем по-настоящему спортивной страной»

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев рассказал о задачах на посту советника министра спорта РФ и президента Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева.

Источник: Соцсети

Сегодня, 11 февраля, Губерниев получил удостоверение советника Дегтярева на общественных началах.

"Надеюсь, через 10 лет мы станем по-настоящему спортивной страной, когда у нас наши герои спорта будут широко узнаваемы везде. А еще будут набирать больше 50% в опросах ВЦИОМ. Соответственно, у нас будет продолжаться бум спорта с точки зрения развития марафонов, забегов и самых разных соревнований.

Через 10 лет хочется видеть переполненные трибуны на соревнованиях высших достижений. Мы можем организовать соревнования и здорово на них выступаем. Мы многое сделали, но нам стоит сделать еще больше. И здесь поддерживаю шаги министра и руководителя ОКР. То, что он делает, — действительно, во благо российского спорта. Он молодец. Про таких, как Дегтярев, говорят: «Человек на своем месте», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.