Губерниев назвал задачу на посту советника министра спорта РФ: «Надеюсь, станем по-настоящему спортивной страной»

Через 10 лет хочется видеть переполненные трибуны на соревнованиях высших достижений. Мы можем организовать соревнования и здорово на них выступаем. Мы многое сделали, но нам стоит сделать еще больше. И здесь поддерживаю шаги министра и руководителя ОКР. То, что он делает, — действительно, во благо российского спорта. Он молодец. Про таких, как Дегтярев, говорят: «Человек на своем месте», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.